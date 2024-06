Lecce, Almqvist torna al Rostov: “Vi porterò sempre nel cuore”

Pontus Almqvist saluta Lecce. E lo fa, prima di tornare al Rostov che detiene il suo cartellino, attraverso un post su Instagram: “Grazie Lecce, grazie ai tifosi, ai compagni, a mister d Aversa, al presidente sticchi Damiani, al direttore corvino ed al direttore Trinchera, grazie a tutti : mi avete fatto sentire a casa! Vi porterò sempre nel cuore! ❤️💛”. Il Lecce, come noto, non tratterà con il club russo per il ritorno dell’ala svedese.

