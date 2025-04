Giampaolo carica il Lecce: “Con la Juve serve una partitona”

LECCE – Alla vigilia della sfida con la Juventus, Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, si è presentato in conferenza stampa con la consueta franchezza, delineando motivazioni, preparazione e aspettative per una delle partite più difficili della stagione.

Motivazione oltre l’avversario

“Non ci serve la Juventus per motivarci – ha dichiarato Giampaolo -, ogni occasione dev’essere sfruttata per stimolare i giocatori e consolidare l’obiettivo di squadra. L’importanza dell’avversario alza certamente l’asticella emotiva, ma non è il solo motore che deve spingere il Lecce a dare tutto”.

Preparazione intensa e qualità delle presenze

“La squadra ha lavorato con dedizione e rigore, pronta ad affrontare un match che sarà tanto tecnico quanto fisico. Serviranno concentrazione, rigore tattico e forza fisica per non lasciarsi travolgere da un avversario che, con Tudor, ha già trovato una propria identità”.

Presunzione giusta e mentalità vincente

Il tecnico ha fatto appello alla personalità della squadra, chiedendo di scendere in campo con la giusta dose di autostima e fiducia nei propri mezzi. “Non voglio una squadra bagnata o remissiva, l’obiettivo è giocare una vera partitona senza alcun timore reverenziale”.

Rapporto schietto con i giocatori

Giampaolo ha sottolineato come la sincerità e la credibilità siano elementi fondamentali del suo rapporto con i giocatori. “Non recito, non so mentire. Quando dico che avete fatto bene, lo dico perché lo penso davvero”.

Attenzione ai diffidati, ma senza calcoli

Cinque titolari diffidati potrebbero influenzare le scelte di formazione in vista della successiva gara con il Como, ma il tecnico ribadisce che le decisioni verranno prese col “senno di prima” e senza pensare a ciò che diranno dopo. Ora ci aspetta una guerra in campo: la squadra è pronta e ha curato anche dettagli come i calci piazzati, consapevole che ogni spiraglio concesso dalla Juve può essere decisivo”.

Juventus simile alla Roma, non al Venezia

In chiusura, per il tecnico “la Juventus di oggi è più simile alla Roma per stile di gioco e organizzazione, piuttosto che al Venezia. Un cambiamento che testimonia l’impronta già visibile lasciata da Tudor. Il Lecce si presenterà all’Allianz Stadium con idee chiare, gambe pronte e spirito combattivo. La squadra è chiamata a scrivere un’impresa, consapevole che l’atteggiamento, più dei moduli, farà la differenza”.

