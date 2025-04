Brindisi: il video di Antenna Sud per il 173° anniversario della Polizia di Stato

BRINDISI- In occasione del 173esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia di Stato, Antenna Sud ha realizzato il video celebrativo che sintetizza il lavoro svolto dalle donne e dagli uomini della questura di Brindisi nel 2024.

In apertura e in chiusura il racconto di due importanti obiettivi centrati: l’esperienza del G7 e l’avvio dei lavori per il terzo Commissariato della provincia, quello di San Pietro Vernotico.

Nel mezzo tutto quello che di solito è invisibile agli occhi: l’abnegazione, il sacrificio, la professionalità e soprattutto la grande umanità di tutti coloro che ogni giorno si adoperano per la sicurezza del territorio.

Il video è stato realizzato da Anna Saponaro e Michele Iurlaro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author