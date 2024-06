Fidelis Andria, c’è l’accordo con Danucci. Califano sarà ds

Prende forma la Fidelis Andria del futuro. In serata la società del Presidente Dibenedetto ha chiuso l’accordo con Ciro Danucci, che sarà l’allenatore per la prossima stagione. Il ds, invece, potrebbe essere Gianni Califano. Dal 2012 ha svolto il ruolo di Direttore Sportivo in numerosi Club, tra i quali Bellaria, Prato, Varese, Monza e Fano. La scorsa stagione l’ha visto Direttore Tecnico a Livorno, in serie D.

