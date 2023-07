FRANCAVILLA F.NA – In esclusiva ai nostri microfoni, il nuovo acquisto della Virtus Francavilla, Simone Nicoli: “Sicuramente le sensazioni sono ottime, per me sarà la prima vera esperienza e non vedo l’ora di iniziare per cominciare alla grande questa avventura. Sono due anni che faccio splendidi campionati in D, a Prato ho imparato tanto e sono prontissimo ora per la Virtus. Siamo una squadra giovane, si valorizzeranno tanti under, ci vuole entusiasmo e voglia di vincere su ogni campo. Un messaggio per i tifosi? Li faremo divertire…”.

