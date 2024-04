Virtus Francavilla-Juve Stabia 1-1: Guarracino risponde a Gasbarro

Termina 1-1 la sfida fra Virtus Francavilla e Juve Stabia: al colpo di testa di Gasbarro risponde Guarracino. Al 12′ Artistico si invola a tu per tu con Esposito, che para senza problemi. L’estremo difensore delle Vespe chiamato in causa anche pochi istanti più tardi, questa volta con una parata prodigiosa su Neglia. Al 23′ suona il primo timido squillo della Juve Stabia: Leone apre troppo il piatto e calcia sul fondo. Al 35′ Baldi di testa colpisce la traversa sugli sviluppi di un traversone che arriva dalla sinistra. Il primo tempo termina a reti inviolate. Ad inizio ripresa ancora Virtus pericolosa con il solito Artistico che salta più n alto di tutti e conclude di un soffio al lato. Passano pochi secondi e Di Marco sfonda sul lato corto destro dell’area di rigore, calciando però sull’esterno della rete. L’8 ci riprova al 9′, ma spara alto. Al 17′ la migliore palla gol del match, sciupata da Neglia che solo contro Esposito calcia al lato. Al 22′ Laaribi con coraggio ci prova dalla distanza, palla che si abbassa tardi oltre la traversa. I biancazzurri sbloccano il match al 26′ con Gasbarro, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo insacca di testa la rete dell’1-0. Un vantaggio che dura appena tre minuti: il subentrato Guarracino con un bolide dalla lunga distanza pareggia i conti. Al 32′ ancora Laaribi dalla distanza prova ad insidiare l’estremo difensore avversario con un destro di prima intenzione: palla che sfiora il palo. Sul capovolgimento di fronte calcia Piscopo, anche lui sul fondo. Al 43′ Polidori serve Artistico, ma Esposito ci mette i guantoni e respinge in corner. Nel quarto dei cinque di recupero finali Dutu calcia con il destro, ma senza riscontrare la giusta dose di fortuna.

