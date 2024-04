⬜️🟩 90’+1’ Su azione d’angolo, Cionek incorna, ma non trova la porta.

⏱️ 90’ Cinque minuti di recupero.

⬜️🟩 89’ L’Avellino non molla: sul cross di Ricciardi, il colpo di testa di Patierno lambisce il palo.

🟥🟦 88’ Zonta dalla distanza, Ghidotti è attento.

⬜️🟩 87’ SOSTITUZIONE 🔄 nell’Avellino, De Cristofaro lascia il campo a Marconi.

🟥🟦 86’ Ammonito 🟨 Orlando per gioco falloso.

🟥🟦 80’ SOSTITUZIONE 🔄 nel Taranto, Mastromonaco e Matera per Ferrara e Bifulco.

⬜️🟩 78’ SOSTITUZIONE 🔄 nell’Avellino comincia la partita di Tito e Rocca, finisce quella di Liotti e D’Ausilio.

🟥🟦 74’ Ammonito 🟨 Simeri per comportamento non regolamentare.

🟥🟦 74’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Simeri! Sul cross di Valietti dalla destra, la palla viene rinviata debolmente da Frascatore, sulla palla si avventa Simeri che batte Ghidotti.

🟥🟦 70’ Dalla distanza ci prova Ladinetti, sfiora il palo alla destra di Ghidotti.

🟥🟦 65’ SOSTITUZIONE 🔄 due cambi anche nel Taranto: fuori Calvano e Kanoute, dentro Ladinetti e Orlando.

⬜🟩 62’ SOSTITUZIONE 🔄 nell’Avellino doppio avvicendamento: Gori e Llano lasciano il campo Sgarbi e Ricciardi

🟥🟦 58’ Su azione d’angolo, Miceli, altro ex, stacca di testa in area, ma Ghidotti blocca sulla linea.

🟥🟦 56’ SOSTITUZIONE 🔄 il primo cambio del match è del Taranto: fuori un ottimo De Marchi, dentro Simeri.

⬜️🟩 55’ Avellino molto pericoloso: Gori vede Patierno nell’area piccola, l’attaccante si gira, ma non trova lo specchio.

⬜️🟩 54’ Ammonito 🟨 Llano per gioco falloso.

🟥🟦 51’ Ammonito 🟨 Miceli per gioco falloso. Diffidato, salterà la prossima a Latina.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+1 Dopo un minuto di recupero, Cavaliere fischia la fine di un primo tempo dominato dal Taranto.

🟥🟦 44’ Penetrazione di Bifulco sulla sinistra, arriva sul fondo e mette un pallone al centro, la difesa dell’Avellino allontana, ma Ferrara è sulla traiettoria e prova a sorprendere Ghidottim che però fa buona guardia.

🟥🟦 41’ Ancora e solo Taranto: sul cross di Luciani dalla destra, Ghidotti respinge di pugno sui piedi di Ferrara, che non trova il bersaglio.

🟥🟦 30’ gioca bene il Taranto: Calvano carica il destro dalla distanza, non inquadra la porta.

🟥🟦 23’ insiste la squadra di Capuano: sul cross di Luciani, il colpo di testa di Kanoute termina di poco a lato.

🟥🟦 22’ Taranto a un passo dal gol: l’ex Kanoute semina il panico sulla destra, mette in mezzo un pallone su cui De Marchi non ci arriva per un soffio.

⬜️🟩 7’ Ripartenza veloce e pericolosa dell’Avellino, Valietti chiude in angolo. Lancio preciso sulla destra per De Cristofaro sulla destra, che entra in area e prova a servire Liotti, fermato dal difensore rossoblu.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟥🟦 TARANTO-⬜️🟩 AVELLINO 1-0

⚽️ RETI: 74’ Simeri (T)

🟥🟦 TARANTO 343: Vannucchi; Luciani, Miceli, Enrici; Valietti, Zonta, Calvano (65’ Ladinetti), Ferrara (80’ Mastromonaco); Kanoute (65’ Orlando), De Marchi (56’ Simeri), Bifulco (80‘ Matera). Panchina: Loliva, Costantino, Papaserio, Fiorani, Travaglini, Capone, Fabbri. All. Capuano.

⬜️🟩 AVELLINO 352: Ghidotti; Cancellotti, Cionek, Frascatore; Llano (62’ Ricciardi), De Cristofaro (87’ Marconi), Armellino, D’Ausilio (78‘ Rocca), Liotti (78’ Tito); Patierno, Gori (62’ Sgarbi). Panchina: Pane, Pizzella, Palmiero, Russo, Mulè, Rigione, Dall’Oglio, Pezzella, Tozaj. All. Pazienza.

🟡 ARBITRO: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola. Assistenti Giacomo Monaco di Termoli e Andrea Bianchini di Perugia. Quarto ufficiale: Francesco Burlando di Genova.

🟨 AMMONITI: Miceli, Simeri, Orlando (T); Llano (A).

📌 NOTE: spettatori 7.500 circa. Osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Andrea Giani, calciatore dell’Eccellenza toscana morto in settimana in seguito a un infarto. Recuperi 1‘/5’. Angoli 4-3

