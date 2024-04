Termina al sesto posto la regular season del Picerno: col Brindisi finisce 0-0

Un Picerno che ha nel mirino il Taranto impegnato allo “Iacovone” contro l’Avellino per provare ad agguantare – in caso di vittoria – il quinto posto in classifica, ospita al “Curcio” un Brindisi già matematicamente retrocesso ma che non vorrà sfigurare davanti ai propri tifosi – soprattutto ai tanti giunti in terra lucana – provando a regalare una prestazione importante. La gara inizia con un minuto di silenzio per la scomparsa del giovane Mattia Giani.

La prima occasione del match è di marca melandrina con capitan Esposito che al 14esimo strappa il pallone dai piedi di un avversario e calcia in porta impegnando il numero 22 biancoazzurro alla parata bassa. La risposta del Brindisi arriva al minuto 24 con Falbo che da buona posizione non inquadra la porta. Sul capovolgimento di fronte Saio è provvidenziale a deviare in corner il tiro da distanza ravvicinata di Ceccarelli. Al 36esimo Valenti salva sulla linea un pallone diventato pericoloso dagli sviluppi di un calcio di punizione. A tre minuti dal termine della prima frazione di gara, Ceccarelli, dal limite, mira all’incrocio ma la palla esce di un soffio. L’ultima occasione del primo tempo ce l’ha sulla testa Murano al 45esimo ma manca di poco l’appuntamento con il goal.

Nella ripresa dopo 150 secondi è Maiorino su schema da calcio d’angolo a provarci da fuori area con il pallone che si spegne alla sinistra del palo. Al 57esimo il tiro a giro di Esposito, a chiusura di un bel uno-due, termina alto sulla traversa. All’ora esatta ci prova Bagatti di testa dagli sviluppi di un corner ma il numero 73 brindisino non inquadra la porta. Occasionissima per gli ospiti al 75esimo con Pagliuca, subentrato a Bagatti, che a tu per tu con Merelli calcia debolmente. Ancora il numero 44, a dieci minuti dal 90esimo, non trova il colpo di testa vincente da calcio d’angolo. Al minuto 82 il signor Ursini concede un calcio di rigore per i padroni di casa per un tocco di mani in area di Bonnin dopo un batti e ribatti. Sul dischetto si porta il numero 9 rossoblù che colpisce in pieno la traversa.

Termina così. Uno zero a zero che non serve al Picerno che chiude quindi la regular season al sesto posto in classifica come nella passata Stagione. Non serve a nulla, se non per rispetto ai tifosi biancoazzurri, la buona prova dei pugliesi sul difficile campo del “Curcio”.

IL TABELLINO DI AZ PICERNO – BRINDISI

Domenica 21 aprile 2024, ore 20.00, stadio “D. Curcio”: 37a Giornata Campionato Serie C – Girone C

PICERNO (4-2-3-1): Merelli; Novella (64’ Pagliai), Gilli, Allegretto, Guerra; Gallo (85’ Graziani), Pitarresi (74’ Ciko); Ceccarelli (64’ Santarcangelo), Maiorino (64’ Petito), E. Esposito; Murano.

A. disp.: Esposito, Biasiol, Savarese, De Ciancio, Cadili, D’Agostino.

All.: Longo

BRINDISI (3-5-2) Saio; Calderoni, Bonnin, Monti; Valenti, Bagatti (64’ Pagliuca), Speranza (64’ Labriola), Pinto, Falbo (50’ Fiorentino); Trotta (64’ Vantaggiato), Petrucci (88’ Martorelli).

A disp.: Antonino, Vona, Gorzelewski, Bunino, Bellucci, Guida, Spingola, Merletti, Galazzini, Zerbo.

All.: Losacco

ARBITRO: Ursini (Pescara)

Guardalinee: Cardinali (Perugia) – Romaniello (Napoli)

Quarto Uomo: Decimo (Napoli)

AZ PICERNO 0 – 0 BRINDISI



MARCATORI:

ESPULSI:

AMMONITI: 34’ Esposito, 35’ Bagatti, 47’ Monti, 68’ Guerra, 86’ Pinto

NOTE:

Ang. 2 – 3

Rec. 0’pt, 5’st

