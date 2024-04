Il Crotone rimonta il Monopoli nella ripresa. Si complica la corsa alla salvezza

Il Monopoli subisce la rimonta del Crotone nella ripresa e vede complicarsi la strada verso la salvezza. A De Risio rispondono una doppietta di Tumminello e Gomez condannando quasi certamente la squadra di Taurino ai playout.

La prima occasione è del Crotone: al 6′ Giron pesca Gomez che la gira verso la porta di testa cogliendo in pieno il palo. Sulla ribattuta D’Ursi manca lo specchio. Passa il Monopoli all’11’. L’ex Borello pesca De Risio in area di rigore: il centrocampista con una sforbiciata batte D’Alterio e porta in vantaggio gli ospiti. Borello sfiora il gol dell’ex al minuto 33: botta di sinistro che termina sul palo con D’Alterio che non ci sarebbe potuto arrivare. Il Crotone comincia la ripresa spingendo. Al 6′ Dalmasso deve fare gli straordinari per respingere un colpo di testa di Gomez. Sulla ribattuta Bizzotto salva tutto. Pareggia il Crotone a metà ripresa: Giron va via a sinistra e la metta in mezzo: Tumminello si avvita e supera Dalmasso. L’attaccante firma la doppietta personale qualche minuto più tardi: il cross questa volta arriva da destra, l’attaccante anticipa Viteritti e va di nuovo a festeggiare. Triplica Guido Gomez a 10′ dalla fine: il suo diagonale su servizio di Tribuzzi trafigge Dalmasso. Finisce così con ogni discorso da rinviare all’ultima giornata.

Serie C Now 2023/2024 / 37a Giornata

stadio “Scida” / Crotone

domenica 21 aprile 2024, ore 20

Crotone – Monopoli 3-1

Reti: 11′ pt De Risio (M), 21′ st Tumminello (C), 24′ st Tumminello (C), 34′ st Gomez (C)



Crotone (4-3-1-2): D’Alterio; Leo (31′ st Rispoli), Loiacono, Gigliotti, Giron; Tribuzzi, Vinicius, D’Ursi (19′ st Kostadinov); D’Errico (19′ st Felippe); Gomez (40′ st Comi), Tumminello (31′ st D’Angelo).

All.: Zauli

A disp.: Dini, Martino, Papini, Bove, Crialese, Cantisani.



Monopoli (3-5-2): Dalmasso; Angileri (40′ st Peschetola), Bizzotto, Ferrini (27′ st Berman); Viteritti, Borello, De Risio (37′ st Ardizzone), Iaccarino (37′ st Bulevardi), Barlocco; Sosa, Tommasini (27′ st De Paoli).

All. Taurino

A disp: Vitale S; Fornasier, Cristallo, Simone, Hamlili, Arioli, Vitale M..

ARBITRI

Arbitro: Antonino Costanza Agrigento

Assistenti: Markiyan Voytyuk Ancona, Pierpaolo Vitale Salerno

Quarto: Alfredo Iannello Messina



Ammoniti: Di Stefano, Giron, Tumminello (Cro), De Risio, Sosa, Ferrini (Mon)

Espulsi: –

Note: –



Recupero: 2′ pt, 5′ st

Angoli: 4 (Cro), 4 (Mon)

Tiri / Tiri in porta: 7/4 (Cro), 12/8 (Mon)

