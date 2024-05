Lecce, Conte propone un comitato di ispettori per garantire la trasparenza: Critiche da Fratelli d’Italia

Il deputato di Fratelli d’Italia e membro della commissione parlamentare Antimafia, Saverio Congedo, ha criticato la proposta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di costituire un comitato di ispettori per garantire la trasparenza e la legalità nelle amministrazioni.

Congedo ha sostenuto che questa proposta non è altro che una foglia di fico utilizzata dal Movimento 5 Stelle per nascondere le proprie vergogne in Puglia. Secondo il deputato, i Cinque Stelle sono diventati parte del sistema Emiliano, il governatore della regione, dopo essersi presentati inizialmente come alternativa alla coalizione di centrosinistra guidata dal PD.

Congedo ha accusato i Cinque Stelle di trasformismo politico, affermando che hanno abbandonato le loro posizioni di contrapposizione per diventare alleati del governo regionale. Secondo il deputato, il Movimento 5 Stelle ha adottato il modello di governo di Emiliano, che si basa sulla gestione disinvolta del potere regionale al fine di ottenere consenso elettorale.

Il deputato ha sottolineato che per evitare il trasformismo e cattivo governo non sono necessari ispettori non meglio identificati, ma piuttosto coerenza e linearità di comportamenti. Ha sostenuto che il Movimento 5 Stelle ha dimostrato di non possedere queste qualità in Puglia.

La proposta di Conte di costituire un comitato di ispettori per garantire la trasparenza e la legalità nelle amministrazioni è stata oggetto di critiche da parte di Fratelli d’Italia. Il deputato Congedo ha espresso dubbi sulla sincerità e l’efficacia di questa proposta, sostenendo che ciò che serve davvero è un cambiamento di atteggiamento da parte del Movimento 5 Stelle.

Maria Teresa Carrozzo