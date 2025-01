Virtus Francavilla, incontro Magrì-squadra: le immagini della ripartenza

La Virtus Francavilla volta pagina e apre un nuovo capitolo di storia. Dopo lo scossone arrivato nella giornata di domenica, con l’esonero di Francesco Montervino, il presidente Antonio Magrì ha ripreso con effetto immediato il totale controllo gestionale e operativo della società, come avevamo anticipato nelle scorse ore.

Non ha perso un secondo di tempo il numero uno biancazzurro, che nel pomeriggio – alla ripresa degli allenamenti – è tornato in quella Nuovarredo Arena che, invece, domenica scorsa non l’ha visto presente nel proprio sky box. Insieme al vicepresidente Donatiello e al direttore generale Orlando, che si occuperà della fase di coordinamento, ha voluto incontrare squadra, allenatore e quello che sarà annunciato come nuovo staff tecnico per ribadire la fiducia nel progetto, il desiderio di rivedere una squadra in grado di meritare gli applausi del pubblico e capace di rappresentare (e ricambiare) sul manto la passione dei suoi tifosi, di una città.

Tutti presenti in sala stampa, dopodiché il focus si è spostato sul campo, con Rogazzo che ha voluto parlare ai calciatori nel cerchio centrale, prima di cominciare la seduta di allenamento. Nelle prossime ore, poi, saranno comunicati ufficialmente tre diverse figure: preparatore atletico, preparatore dei portieri e vice-allenatore. Una vera e propria rivoluzione, ritenuta necessaria dal presidente per dare una sterzata decisa e immediata alla stagione 2024/25. Magrì torna in prima linea e rispunta un sorriso sul volto di una città che si affida totalmente al suo comandante.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author