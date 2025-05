Papa Leone XIV si insedia il 18 maggio: attesi 250mila fedeli a Roma

Nella mattinata di venerdì 9 maggio, il Pontefice ha celebrato la sua prima messa nella Cappella Sistina

È prevista per domenica 18 maggio la messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV, che si insedierà ufficialmente alla guida della Chiesa cattolica. All’evento, che si svolgerà in piazza San Pietro, sono attesi fino a 250mila fedeli e rappresentanti istituzionali da tutto il mondo; tra questi, per gli Stati Uniti, potrebbe essere presente il vicepresidente Vance.

Nella mattinata di venerdì 9 maggio, il Pontefice ha celebrato la sua prima messa nella Cappella Sistina, pronunciando un’omelia incentrata sul significato autentico della figura di Gesù Cristo: “Non mancano oggi i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come uomo, è ridotto solamente a una specie di leader carismatico o di superuomo, e ciò non solo tra i non credenti, ma anche tra molti battezzati, che finiscono così col vivere in un ateismo di fatto”, ha dichiarato.

Rivolgendosi ai cardinali presenti, Leone XIV ha aggiunto: “Voi mi avete chiamato a portare quella croce, so di poter contare su voi nel camminare con me. Bisogna farsi piccoli perché Cristo sia conosciuto”.

Nel corso dei prossimi giorni, il Pontefice incontrerà il collegio cardinalizio e, nella stessa giornata di domenica, guiderà dalla Loggia centrale della Basilica Vaticana il suo primo Regina Coeli.

Nel frattempo, Robert Francis Prevost, che ha assunto il nome pontificale di Leone XIV, ha confermato provvisoriamente tutti gli incarichi della Curia romana. Fino al completamento dei lavori nel Palazzo Apostolico, risiederà nel suo attuale appartamento presso il Sant’Uffizio.

