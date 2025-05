Serie B, 38a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE B – RISULTATI 38a GIORNATA

Venerdì 09 maggio 2025 – tutte alle 20.30

Cittadella-Bari 3-1

31’ Favilli (B), 47’ Rabbi (C), 66’ Palmieri (C), 81’ Pandolfi (C)

Cosenza-Cesena 0-1

12’ Bastoni (CE)

Juve Stabia-Reggiana 1-2

29’ Girma (R), 45’+1’ Girma (R), 85’ Adorante (JS)

Mantova-Carrarese 2-1

45’ Mancuso (M), 47’ Finotto (C), 83’ Debenedetti (M)

Modena-Brescia 2-1

25’ autorete Cauz (B), 28’ Caso (M), 67’ Di Pardo (M)

Palermo-Frosinone 2-0

30’ Brunori (P), 48’ Brunori (P)

Pisa-Sudtirol 2-3

22’ Mallamo (S), 37’ rigore Gori (S), 39’ Lind (P), 68’ Pietrangeli (S), 78’ Sernicola (P)

Sampdoria-Salernitana 1-0

45’+1’ Meulensteen (SAM)

Sassuolo-Catanzaro 0-1

52’ Biasci (C)

Spezia-Cremonese 🟥 2-3

13’ Barbieri (C), 17’ Azzi (C), 43’ Vandeputte (C), 69’ Francesco Pio Esposito (S), 75’ Lapadula (S)

CLASSIFICA

🟢 Sassuolo 82 promosso in Serie A

🟢 Pisa 72 promosso in Serie A

🔵 Spezia 63

🔵 Cremonese 58

🔵 Juve Stabia 54

🔵 Catanzaro 49

🔵 Palermo 48

🔵 Bari 47

⚪️ Cesena 47

⚪️ Modena 44

⚪️ Sudtirol 44

⚪️ Carrarese 44

⚪️ Reggiana 41

⚪️ Mantova 40

⚪️ Frosinone 40

🟠 Brescia 39

🟠 Salernitana 39

🔴 Sampdoria 37

🔴 Cittadella 36

🔴 Cosenza (-4) 30 (retrocesso in Serie C)

Legenda

🟢 Promozione in Serie A

🔵 Playoff

🟠 Playout

🔴 Retrocessione in Serie C

🟥 calciatore espulso

PROSSIMO TURNO – 34a GIORNATA

13 maggio 2025 – tutte alle 20.30

Brescia-Reggiana

Cittadella-Salernitana

Juve Stabia-Sampdoria

Mantova-Catanzaro

Modena-Cesena

Palermo-Carrarese

Pisa-Cremonese

Sassuolo-Frosinone

Spezia-Cosenza

Südtirol-Bari

