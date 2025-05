Il brindisino Cosimo Chiricò firma all’FC Zeta in Kings League

Dalla Cavese alla Kings League. Il brindisino Cosimo Chiricò vestirà la maglia dell’FC Zeta nel finale di stagione, dopo aver raccolto 9 presenze in Serie C. L’ex Catania e Padova tra le altre ha arricchito il suo bottino personale con un gol e un assist in campionato.

Di seguito il comunicato ufficiale: “Cosimo Chiricò è un nuovo giocatore della FC Zeta! Un misto tra classe, tecnica e visione che porterà qualità al nostro attacco. Un ringraziamento speciale alla Cavese per la disponibilità e collaborazione per la riuscita. Benvenuto nella Kings League Cosimo“.

