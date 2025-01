Eccellenza | Il Galatina si avvicina alla finale di Coppa Italia: “Ce la giocheremo”

Giovedì 16 gennaio, alle ore 18, si giocherà allo Stadio “Pippi Specchia” la finale di andata della Coppa Italia di Eccellenza Pugliese. Protagonisti della doppia contesa saranno Galatina e Barletta. I salentini hanno tenuto questo pomeriggio una maxi conferenza pre-partita, presso l’Hotel Hermitage di Galatina.

Mister Graziano Tartaglia: “Questa partita non arriva per caso. Il Galatina si regala la possibilità di giocarla grazie al grande lavoro svolto negli ultimi anni. Il direttore mi ha messo a disposizione una squadra importante, dalla grande voglia di riscatto. Questa finale è il premio di un progetto triennale, a prescindere da come finirà. Il Barletta è imbattuto, ha poco a che vedere con questa categoria. È una gara che non possiamo sbagliare, servirà la partita perfetta se vorremo vincere, ma sarà una giornata di festa, comunque andrà. Non vediamo l’ora di giocare. La finale in gara secca ha il suo fascino, ma proveremo a sfruttare il doppio confronto. Noi abbiamo sempre provato a giocarcela contro tutti, con grande rispetto. Faremo altrettanto giovedì, con la consapevolezza di non aver fatto bene per caso fino ad ora. Sarà importante tenere alta la concentrazione nei 180 minuti, del resto la forza di questa squadra è riuscire a divertirsi quando giocano. Siamo imbattuti da quattordici partite, abbiamo dimostrato di poter vincere contro chiunque. Non siamo più una sorpresa, ma non dobbiamo dimenticare che l’obiettivo ad inizio stagione era quello di proteggere la categoria. Non so dove possiamo arrivare, siamo lì e ci stiamo giocando qualcosa di importante. Non mi piace l’idea di partecipare e basta, ma vogliamo giocarcela. Alleno un gruppo di ragazzi eccezionali, che proprio come me vogliono andare avanti sia in Coppa che in Campionato. Pochi fra loro hanno giocato una finale, a loro chiedo di godersi la giornata. Giovedì contro il Barletta voglio che si giochi in scioltezza, non chiedo altro”.

Il presidente Giorgio Cafaro: “Questa piazza ha tanti bei ricordi, legati a quando si giocava un calcio diverso. Il calcio moderno lascia purtroppo poco spazio alla fantasia, ci sono troppi schemi. La tifoseria è cambiata assieme al calcio, ora c’è molta più organizzazione, ed è per questo che mi aspetto maggiore vicinanza dalla nostra gente. Tutti facciamo dei sacrifici, ma voglio fare un appello alla cittadinanza. Non sono partite che si giocano ogni anno, è bene che si comprenda l’importanza di questa gara. Rispetto per tutti, paura per nessuno, proveremo a giocarcela. Gli amici del Barletta saranno i benvenuti, che vinca il migliore”.

Il direttore sportivo Daniele Viola: “La squadra si sta preparando come fa prima di ogni domenica. Questo match però è importante, c’è in palio una coppa e ci può regalare la possibilità di sognare. La squadra è stata costruita a quattro mani assieme al mister, siamo stati bravi e fortunati soprattutto nella scelta degli under. Abbiamo giovani pronti, forti e capaci, che crescendo accanto ai più grandi stanno davvero ben figurando. Quest’anno, oltretutto, è il primo a girone unico e quindi sapevamo che non sarebbe stato semplice”.

Il Main Sponsor Pierlugi Gaballo: “Una squadra di calcio ad oggi non si può improvvisare. È fondamentale che ogni componente faccia la sua parte. Ringrazio dunque tutti i partner commerciali che ci danno una mano, e chiedo anche io alla tifoseria di avvicinarsi ulteriormente a questa società. Questo club in passato è stato in C2, ha una storia, ma la realtà presente oggi ha tutta la voglia di fare bene. Il calcio è un punto d’incontro per famiglie e giovani, ragion per cui stiamo facendo un bel lavoro anche con il settore giovanile”.

Per l’occasione, il Galatina indosserà una maglia speciale, celebrativa, prodotta e dedicata esclusivamente per questa doppia finale. Una gara, quella in programma per giovedì pomeriggio, che verrà trasmessa in diretta ed in chiaro dal Gruppo Editoriale Distante, su Antenna Sud.

