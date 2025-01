Serie D/H: Giudice Sportivo, le decisioni dopo la 19a giornata

Nelle ultime ore, il Giudice Sportivo, ha pubblicato le decisioni dopo le partite della 19esima giornata del Girone H di Serie D che si sono disputate domenica 12 gennaio.

Partite rinviate

Rinvio Brindisi-Fidelis Andria: Partita non disputata per impraticabilità del terreno di gioco. Si attende la nuova data per la disputa del match.

A carico di allenatori

Squalifica per 1 giornata

Indiveri (Casarano): Per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria, nella circostanza usciva dall’area tecnica.

De Falco (Virtus Francavilla): Per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo dell’allenatore della squadra avversaria

A carico di giocatori espulsi

Squalifica per 2 giornate

Baldi (Fc Matera): Per avere a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano colpito un calciatore avversario con una gomitata all’altezza del volto, si rendevano necessarie le cure mediche

Davì (Nardò): Per avere a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano colpito un calciatore avversario con una gomitata al petto

Squalifica per 1 giornata

Pinto (Nardò): Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco

A carico di giocatori non espulsi

Squalifica per 1 giornata: Gentile (Francavilla), Forte (Manfredonia), De Crescenzo e Delvino (Nardò)

