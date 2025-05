Questura Potenza, consegnati premi e medaglie di commiato

POTENZA – Nella mattinata odierna, il Questore di Potenza Giuseppe Ferrari ha consegnato i riconoscimenti premiali deliberati dal Dipartimento della P.S. e conferiti al personale della Polizia di Stato distintosi nello svolgimento dell’attività istituzionale per coraggio e dedizione. Durante la cerimonia di consegna, che si è svolta in Questura nella sala riunioni “Giambattista Rosa” sono stati consegnati un ENCOMIO SOLENNE, sette ENCOMI e trentotto LODI ai poliziotti in servizio presso la Questura e delle Specialità a cui il Questore ha espresso il proprio plauso per l’impegno profuso e per i brillanti risultati raggiunti. L’iniziativa è stata anche occasione della consegna di cinque MEDAGLIE DI COMMIATO conferite dal Capo della Polizia al personale della Polizia di Stato in servizio presso la provincia di Potenza collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età nel corso dei primi mesi del corrente anno. A loro il Questore Ferrari ha espresso un caloroso e doveroso ringraziamento per l’impegno e la dedizione evidenziati nel corso dell’attività lavorativa al servizio della Polizia di Stato e della collettività.

DI SEGUITO ,’ELENCO COMPLETO E LE MOTIVAZIONI

ENCOMIO SOLENNE concesso al Sostituto Commissario Coordinatore DI TOLLA Pasquale

Per la medesima operazione, è stato altresì concesso l’ENCOMIO al Sovrintendente PASCALE Angela

con la seguente motivazione:

“Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, portava a termine un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di 39 persone, di cui la maggior parte con incarichi istituzionali presso la Regione Basilicata, enti e comuni lucani, tutti indagati di concorso in induzione indebita a dare o promettere utilità, concussione ed altro. Potenza 07 ottobre 2022”

ENCOMIO concesso al Sostituto Commissario Coordinatore DI TOLLA Pasquale ed al Sovrintendente PASCALE Angela

Per la medesima operazione è stata, altresì concessa la LODE al Sovrintendente DI PALMA Riccardo

con la seguente motivazione:

“Evidenziando elevate capacità professionali ed operative, collaborava ad un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti resisi responsabili in concorso, di una rapina a mano armata ai danni di un esercizio commerciale. Potenza 25 gennaio 2022

ENCOMIO concesso al Sostituto Commissario Coordinatore DI TOLLA Pasquale

Per la medesima operazione è stata altresì concessa la LODE all’Ispettore MIGLIONICO Rocco, al Sovrintendente Capo PASCALE Giovanni e all’Agente Scelto PAGGI Sergio

con la seguente motivazione:

“Evidenziando elevate qualità professionali e intuito investigativo, espletava un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di cinque soggetti, nell’ambito di una delicata indagine, tra cui Procuratori della Repubblica, un agente di polizia, avvocati e consulenti, responsabili a vario titolo, della commissione dei reati, in concorso e continuati, di corruzione in atti giudiziari, abuso d’ufficio e favoreggiamento personale. Potenza 27 settembre 2021”

ENCOMIO concesso al Sostituto Commissario Coordinatore DI TOLLA Pasquale

Per la medesima operazione è stata altresì concessa la LODE al Sovrintendente PASCALE Angela ed all’Agente Scelto PAGGI Sergio

con la seguente motivazione:

“Evidenziando elevate capacità professionali ed operative, portava a termine un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di sedici soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione tra privati, atti persecutori, favoreggiamento ed altro nonché con il sequestro preventivo di cinque società e nove milioni di euro. Ruoti 08 febbraio 2022

Al sostituto Commissario Coordinatore DI TOLLA Pasquale sono state, infine, conferite, dal Capo della Polizia, la MEDAGLIA D’ORO al merito di servizio e la CROCE D’ORO per anzianità di servizio consegnate dal Sig. Questore.

ENCOMIO concesso al Vice Sovrintendente GUERCIO Saverio Marco

Per la medesima operazione è stata altresì concessa la LODE agli Ispettori CARLOMAGNO Giuliano, CARLOMAGNO Marcello e CRESCI Donatello

con la seguente motivazione:

“Evidenziando spiccate qualità professionali, espletava un’operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un latitante, elemento al vertice di un assetto criminale specializzato nelle truffe online. Potenza, 30 aprile 2021”

LODE concessa agli Ispettori CARLOMAGNO Giuliano, CARLOMAGNO Marcello e CRESCI Donatello

con la seguente Motivazione:

“Evidenziando capacità professionali, coordinava un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di denunciare, in stato di libertà, tre persone per abbandono di rifiuti speciali. Lagonegro (PZ), 01 febbraio 2022”

ENCOMIO concesso all’Assistente Capo Coordinatore MESSINA Carmine

con la seguente Motivazione:

“Evidenziando spiccate qualità professionali, espletava un’attività di soccorso pubblico conclusasi con il salvataggio di un bambino in evidenti difficoltà respiratorie, praticando le opportune manovre di rianimazione e trasportando lo stesso al vicino pronto soccorso. Napoli 10 marzo 2019

ENCOMIO concesso all’Assistente D’ANDREA Gioacchino

con la seguente Motivazione:

“Evidenziando spiccate qualità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’emissione di due misure cautelari a carico di un cittadino italiano e un cittadino nigeriano, ritenuti responsabili a vario titolo di morte come conseguenza di altro delitto e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Potenza 15 maggio 2023”

LODE concessa all’Ispettore D’ORONZO Michele

Con la seguente Motivazione: evidenziando capacità professionali coordinava un’operazione di polizia giudiziaria che consentiva di dare esecuzione ad un provvedimento restrittivo a carico di un soggetto resosi responsabile di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti. Potenza 09 febbraio 2021

LODE concessa agli Ispettori D’ORONZO Michele e MIGLIONICO Rocco

con la seguente Motivazione: evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, portava a termine un’attività di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di quarantadue soggetti appartenenti a due associazioni per delinquere finalizzate al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti aggravate dal numero dei partecipanti e dall’avere commesso i fatti in luoghi frequentati da minori. Potenza, 10 ottobre 2023.

LODE concessa all’Ispettore MIGLIONICO Rocco ed agli Assistenti D’ANDREA Gioacchino e FALCONE Gianluigi

con la seguente motivazione: Evidenziando capacità professionali, portava a termine un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di due individui resisi responsabili in concorso, del reato di truffa in danno di una persona anziana. Potenza 04 marzo 2023.

LODE concessa all’Ispettore MIGLIONICO Rocco ed al Sovrintendente Capo RUSSO Salvatore

con la seguente motivazione: Evidenziando capacità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con il deferimento all’autorità giudiziaria di tre soggetti, resisi responsabili di truffa in concorso ai danni di persona anziana. Potenza 09 maggio 2023

LODE concessa all’Ispettore SABINA Luca Pasquale ed al Sovrintendente Capo RUSSO Salvatore con la seguente motivazione:

“Evidenziando capacità professionali, portava a termine un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di dare esecuzione ad un ordine di custodia cautelare degli arresti domiciliari a carico di un soggetto resosi responsabile di truffa in danno di persone anziane. Potenza 29 gennaio 2022”.

LODE concessa al Sovrintendente Capo RUSSO Salvatore

con la seguente motivazione: evidenziando spiccate qualità professionali espletava un’attività di polizia giudiziaria che consentiva l’emissione di ventitre misure cautelari nei confronti di altrettanti cittadini nigeruiani ospiti di una struttura di accoglienza straordinaria, resisi responsabili, a vario titolo dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, estorsione ed altro. Potenza, 12 maggio 2020

LODE concessa all’Ispettore LABANCA Antonio, agli Assistenti Capo Coordinatori DI PIERRI Angelo, ERRICO Lucio e MASTRIZZI Michele ed all’Assistente Capo DELLA CORTE Alessandro

con la seguente motivazione:

“Evidenziando capacità professionali si distingueva in un’attività di soccorso pubblico che consetiva di evacuare insegnanti ed alunni all’interno di un plesso scolastico avvolto dalle fiamme ed agevolare l’intervento dei mezzi di soccorso.

Potenza 17 settembre 2021”

LODE concessa all’Ispettore PICA Donato con la seguente motivazione:

“Evidenziando capacità professionali si distingueva in un’attività di soccorso pubblico in favore di un uomo che minacciava di togliersi la vita lanciandosi da una finestra della propria abitazione dopo aver ingerito dell’acido. Potenza 15 marzo 2021”

LODE concessa al Vice Ispettore BERNARDO Lucio con la seguente motivazione:

“Evidenziando capacità professionali espletava un’operazione di polizia giudiziaria che consentiva di deferire all’autorità giudiziaria un soggetto resosi responsabile di aver compiuto atti osceni alla presenza di una minorenne. Potenza 12 febbraio 2021”

LODE concessa al Vice Ispettore IACOVINO Fernando con la seguente motivazione:

“Evidenziando capacità professionali si distingueva in un’attività di soccorso pubblico in favore di un uomo colto da malore mentre si trovava alla guida della propria autovettura. A2 uscita Lagonegro (Pz) 28 agosto 2021

LODE concessa al Vice Sovrintendente GUERCIO Saverio Marco

con la seguente motivazione: “Evidenziando capacità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di dare esecuzione ad un ordine di custodia cautelare, di cui una in carcere ed una agli arresti domiciliari, a carico di due soggetti dediti alla commissione di una serie di truffe perpetrate in danno di venditori ed inserzionisti del web. Potenza, 06 giugno 2022”

LODE concessa al Vice Sovrintendente GALLICCHIO Rosa

con la seguente motivazione: Evidenziando capacità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di deferire all’Autorità Giudiziaria sessantanove soggetti, responsabili della contraffazione di certificati medici, comprovanti l’idoneità psico-fisica ai fini del conseguimento illecito della licenza di porto d’armi. Potenza, 03 settembre 2020

LODE concessa agli Assistenti Capo Coordinatori TRIPPUTI Ettore Marcello e VALVANO Gaetano ed al Sostituto Commissario in quiescenza BRINDISI Antonio

con la seguente Motivazione: Evidenziando capacità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto, in flagranza di reato, un soggetto resosi responsabile di tentato omicidio e di sottoporre alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, un pericoloso pregiudicato. Melfi (PZ), 23 gennaio 2022

LODE concessa all’Assistente Capo Coordinatore PASCALE Francesco

con la seguente motivazione: Evidenziando capacità professionali, espletava un’attività di organizzazione e gestione dell’ufficio passaporti che ha portato, in un biennio, al rilascio di più di settemila titoli di viaggio. Potenza, 09 marzo 2023

LODE concessa all’Assistente Capo GROSSO Emiliano

con la seguente motivazione: “Evidenziando capacità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con il deferimento all’autorità giudiziaria di un pregiudicato, resosi responsabile del reato di furto aggravato. Potenza 2 febbraio 2023

LODE concessa all’Agente Scelto PASTORE Marco

con la seguente motivazione:

“Evidenziando capacità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un soggetto pluripregiudicato, resosi responsabile di violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale e l’obbligo di soggiorno. Potenza 24 gennaio 2023”

_____________________

CONSEGNA MEDAGLIE DI COMMIATO

MEDAGLIA DI COMMIATO al Sostituto Commissario PANTONE Marcello in quiescenza dal 1° maggio 2025.

Entrato in Polizia il 5.12.1985 quale Allievo Agente presso la Scuola di Trieste, la sua carriera è iniziata nel Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato dove si è distinto per i brillanti risultati sportivi. Ha conquistato, infatti, la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo in Siria nella staffetta 4×400, la medaglia di bronzo nei 400 metri piano ed è stato semifinalista ai Campionati del Mondo di Atletica Leggera di Roma oltre a conquistare il titolo di campione italiano assoluto di società con la maglia delle Fiamme Oro nei 400 metri piani e staffetta 4×400. Assegnato nel 1993 alla Questura di Potenza ha prestato servizio in diverse articolazioni operative ed investigative tra cui la Polizia Scientifica.

Nel 2005, dopo aver superato il concorso per titoli ed esami a Vice Ispettore, è stato trasferito al Commissariato P.S. di Torre Annunziata. Ritornato, nel 2009, in Questura a Potenza viene assegnato alla Squadra Mobile con l’incarico di Responsabile della Sezione Antidroga.

Vincitore di concorso viene promosso nel 2018 Ispettore Superiore e, nel 2021 Sostituto Commissario

Dal 2019 è stato impiegato in turni di reperibilità con l’incarico di Funzionario di turno ed ha coordinato servizi di ordine pubblico in occasione di pubbliche manifestazioni.

Nel 2022 è stato assegnato alla Sezione Operativa di Potenza della Direzione Investigativa Antimafia dove ha prestato servizio fino alla data del suo pensionamento.

Nel corso della sua attività professionale gli sono stati conferiti numerosi riconoscimenti premiali da parte del Dipartimento della P.S. tra cui nr. 2 ENCOMI SOLENNI, 7 ENCOMI e 20 LODI.

MEDAGLIA DI COMMIATO al Vice Ispettore della Polizia di Stato D’ANDREA Patrizia, in quiescenza dal 1 febbraio 2025.

Entrata in Polizia il 2 febbraio 1989 quale Allievo Agente presso la Scuola di Trieste, al termine della frequenza, come prima sede di servizio viene assegnata al Compartimento Polfer di Bologna.

Il 30 agosto 1993 viene trasferita alla Questura di Potenza presso l’allora Nucleo Prevenzione Crimine di Puglia e Basilicata dove ha prestato servizio fino ad ottobre del 1997.

Trasferita alla Squadra Mobile della Questura, ha prestato servizio fino al 2016 prima come responsabile dell’Area Affari Generali di quell’Ufficio e successivamente, viene assegnata alla Sezione Criminalità Organizzata.

Conferitale la qualifica di Vice Sovrintendente, dopo un breve periodo trascorso presso l’U.P.G.S.P. in qualità di capo turno Nucleo Volanti, viene trasferita, l’11 settembre 2017, all’Ufficio del Personale della Questura, sua ultima sede di servizio, quale Responsabile della Sezione Segreteria Affari Generali e Personale. Durante la sua permanenza presso l’Ufficio del Personale nel 2022 le è stata conferita la qualifica di Vice Ispettore.

Nel corso della sua attività professionale le sono stati conferiti diversi riconoscimenti premiali tra cui 7 ENCOMI e 17 LODI.

MEDAGLIA DI COMMIATO conferita al Sovrintendente Capo BOCHICCHIO Carlo in quiescenza dal 1° maggio 2025.

Entrato in Polizia il 24.01.1984 ha frequentato la Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia. Come prima sede di servizio è stato assegnato all’XI Reparto Celere di Bari distaccamento di Taranto. Trasferito alla Questura di Roma ha prestato servizio presso la Sezione Volanti facendo parte, per un periodo, della Squadra Nibbio incardinata nella predetta sezione.

Trasferito alla Questura di Potenza è stato assegnato al Commissariato P.S. di Melfi dove ha prestato servizio presso la Squadra di Polizia Giudiziaria e presso la Squadra Volanti dove è rimasto fino al suo pensionamento rivestendo il ruolo di Capo Turno.

E’ stato destinatario di numerosi riconoscimenti concessi dal Dipartimento della P.S. per operazioni di polizia giudiziaria in particolare di nr. 7 LODI e tre premi in denaro.

MEDAGLIA DI COMMIATO conferita al Sovrintendente BELLETTIERI Egidio Donato in quiescenza dal 1° maggio 2025.

Entrato in Polizia il 17.04.1989 ha frequentato la Scuola Allievi Agenti di Foggia.

Sua prima sede di servizio il Distaccamento Polizia Stradale di Rossano in provincia di Cosenza. In data 13 aprile 1992 ha preso servizio alla Sezione Polizia Stradale di Potenza, dove ha rivestito l’incarico di Operatore di Polizia Stradale con mansioni di Capo Pattuglia e dove è rimasto in forza fino alla data del suo pensionamento.

Nel 1992 ha frequentato presso la Scuola di Specializzazione di Cesena il corso di specializzazione nei servizi di Polizia Stradale e nel 2003 il corso per Operatori Centrale Operativa di sistema di monitoraggio e controllo della viabilità con Autodetector.

E’ stato destinatario da parte del Dipartimento della P.S. di una lode per un’attività di soccorso pubblico per aver tratto in salvo due persone intrappolate in un’auto in fiamme.

Al Sovrintendente BELLETTIERI Egidio Donato è stata altresì conferita dal Prefetto di Potenza la Croce d’Oro per anzianità di servizio consegnata dal Sig. Questore

MEDAGLIA DI COMMIATO conferita all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato DI SANZA Prospero Salvatore, in quiescenza dal 1° gennaio 2025.

Entrato in Polizia il 10 settembre 1986 quale Allievo Agente, ha frequentato la Scuola di Vibo Valentia.

Prima sede di servizio Roma presso l’Autocentro di Polizia.

Il 10 agosto 1989 viene trasferito alla Sezione Polizia Stradale di Potenza dove è rimasto in forza fino al 1997, anno in cui è stato trasferito alla Questura di Potenza ed assegnato all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Nel 2006 viene assegnato all’allora Compartimento della Basilicata dove rimane per circa 11 anni per essere poi trasferito, alla Questura di Potenza.

Qui dopo una breve permanenza presso l’Ufficio di Gabinetto viene trasferito alla Divisione PAS, sua ultima sede di servizio, dove nel 2020 viene nominato responsabile della Sezione Ufficio Armi ed Esplosivi della Divisione nonché responsabile della “custodia” e delle “armi” e “munizioni” ritirate in via amministrativa e/o consegnate volontariamente per la rottamazione e depositate presso la Divisione.

