Bari, una villa confiscata diventa spazio culturale: al via il progetto a San Girolamo

BARI – L’amministrazione comunale di Bari avvia un percorso di co-progettazione per partecipare all’avviso regionale “Puglia Beni Comuni”, con l’obiettivo di trasformare una villa confiscata alla mafia, in via Lungomare IX Maggio 62 a San Girolamo, in uno spazio culturale di prossimità per il quartiere.

Il progetto punta a riutilizzare beni confiscati per creare luoghi inclusivi, sicuri e accessibili, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili. In caso di finanziamento (fino a 1 milione di euro), il Comune intende rafforzare la cultura della legalità e sostenere le vittime innocenti della criminalità mafiosa.

Lunedì 12 maggio alle 16.30 si terrà un open day presso la villa, aperto alla cittadinanza e agli interessati alla co-progettazione. Sarà possibile visitare l’immobile e approfondire le proposte di riuso. All’incontro parteciperanno rappresentanti dell’amministrazione comunale, del Municipio III e di Libera Puglia.

