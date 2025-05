Martina, Pizzulli: “Possiamo raggiungere qualsiasi obiettivo”

Il Martina si appresta ad affrontare i playoff per la seconda stagione consecutiva. Dopo il terzo posto della regular season, gli itrani sfideranno la Fidelis Andria in semifinale domenica 11 maggio: “Partecipare per il secondo anno consecutivo è una grande emozione”, ha dichiarato il tecnico Massimo Pizzulli nel corso della conferenza stampa di presentazione del match: “Siamo approdati ai playoff da terzi, mentre lo scorso anno eravamo arrivati secondi. Non cambia granché, è sempre una grande emozione e soddisfazione. I ragazzi meritano questo palcoscenico per quanto fatto, sono andati anche oltre ciò che potevano dare sacrificandosi in vari momenti. Mi auguro che sia una bellissima partita, raggiungere la finale sarebbe qualcosa di straordinario e vogliamo ottenerla. I ragazzi possono raggiungere qualsiasi obiettivo. Affronteremo la gara con grande determinazione, augurandoci di avere un grande pubblico”.

Numeri: “Vogliamo dare continuità a quanto fatto, per questa squadra parlano i numeri. Siamo stati la seconda miglior difesa e il quarto miglior attacco, oltre ai 62 punti ottenuti. Abbiamo una delle squadre più giovani della Serie D e una base solida per il futuro. Abbiamo giocatori di prospettiva”.

Disponibili: “Sante Russo sta facendo di tutto per recuperare ma ha bisogno di qualche giorno. Nell’ultima gara abbiamo dato minutaggio a tutti perché voglio cercare di mettere tutti in campo in semifinale per fare risultato”.

Fidelis Andria: “Ho grande rispetto per l’Andria, la cui rosa è importante e molto valida, a prescindere da chi è andato via. Hanno sistemato il discorso societario e troveremo una squadra motivata per poter dimostrare alla nuova società di poter fare parte del nuovo progetto. Sarà una grande partita, vogliamo concentrarci al massimo per questa gara”.

Il tifo: “Domenica anche l’orario è perfetto per poter portare al campo famiglie e bambini. Sarà uno spettacolo, ci saranno tanti tifosi avversari e sarà una sana competizione tra due squadre e due tifoserie eccezionali. MI auguro che il Tursi possa essere trascinante come sempre, così come i ragazzi. Invito tutti a venire allo stadio domenica e mi auguro che la partita possa essere divertente”

