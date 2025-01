Serie B, cori razzisti contro Dorval: Reggiana multata

Il giudice sportivo della Serie B ha inflitto una multa di 12mila euro al Brescia e di 10mila euro alla Reggiana per episodi di razzismo avvenuti durante le partite disputate domenica scorsa. Gli insulti, rivolti a calciatori avversari di Sampdoria e Bari (Dorval), hanno costretto gli arbitri a sospendere temporaneamente le gare sia al Rigamonti sia al Mapei Stadium.

Nel caso del Brescia, i cori discriminatori, al 22’ del primo tempo, hanno indotto l’arbitro a fermare il gioco per circa un minuto. Gli autori dei cori sono stati stimati nell’8% dei tifosi presenti nel settore incriminato.

Per quanto riguarda la Reggiana, le espressioni razziste di una decina di tifosi, al 39’ del primo tempo, hanno causato la sospensione per alcuni minuti. Inoltre, un tifoso ha lanciato una scarpa in campo al 27’ del primo tempo. La società è stata ulteriormente multata per 4.500 euro a causa del ritardo dell’inizio del secondo tempo e del lancio di fumogeni.

