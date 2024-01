FRANCAVILLA F.NA – Il nuovo corso della Virtus Francavilla comincia da un identikit ben definito: la direzione sportiva del club, infatti, è stata affidata Matteo Lauriola. Cinquantotto anni, profilo di esperienza ed enorme personalità, con un curriculum di tutto rispetto alle spalle: partito dalla squadra della sua città, il Manfredonia, dopo il fallimento della società, ha compiuto il grande salto nel luglio del 2010 andando a ricoprire il ruolo di Direttore scouting giovanile al Torino accanto a un altro pugliese come Gianluca Petrachi; quindi tre anni da responsabile scouting a Lecce e i successivi due anni con la stessa mansione a Napoli. Quindi direttore sportivo del Carpi nell’annata 2017/18, quella in cui a guidare gli emiliani fu Antonio Calabro, ex tecnico della Virtus Francavilla, e nella stagione 2022/23 un mesetto da uomo-mercato del Foggia, prima del divorzio. Stretto collaboratore anche di Cristiano Giuntoli, oggi fiore all’occhiello del quadro dirigenziale della Juventus, con cui ha lavorato proprio in Serie A a Napoli da osservatore fidato. E questo rapporto viscerale potrebbe anche aprire a un vero e proprio asse di mercato con i bianconeri che possa favorire la Virtus di Occhiuzzi, alla ricerca di innesti di valore che aiutino attivamente Artistico e compagni ad arrivare all’obiettivo salvezza.

Risoluzione consensuale, invece, con Angelo Antonazzo, che ha pagato anche lo scotto di aver perso per strada, nel mezzo del mercato estivo, Domenico Fracchiolla, il punto di riferimento nelle trattative. Saluta dopo 7 anni impegnativi, nei quali è riuscito a fondare con ottimi risultati un settore giovanile che oggi viene apprezzato a livello nazionale. D’altronde era quella la sua missione e ci è riuscito alla grande, dando poi un importante contributo a livello di spogliatoio nella breve gestione Colombo per la salvezza e l’anno seguente allestendo la rosa che bene fece con Taurino. Il Francavilla volta pagina e spera nei colpi a effetto di Lauriola, il nuovo direttore sportivo.

