Bari, ufficiale l’arrivo di Kallon: prestito secco dal Verona

SSC Bari comunica di aver acquisito dall’Hellas Verona, con la formula del prestito, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Yayah Kallon (30.06.01, Kono, Sierra Leone); l’attaccante africano vestirà la maglia numero 91 e sarà da subito a disposizione di mister Marino.

Costretto a fuggire dal suo Paese natale per evitare di diventare un bambino soldato, dopo un lungo viaggio di quasi un anno, riesce a sbarcare in Italia e si stabilisce in Piemonte. Viene tesserato dal Savona nella stagione ’18-’19 e partecipa al Torneo di Viareggio nella Rappr. Serie D prima di firmare per il Genoa dove dimostra le sue doti in Primavera prima di fare il suo esordio tra i professionisti nel maggio ’21, segnando la prima rete in Coppa Italia in agosto. Nell’estate del ’22 passa al Verona segnando all’esordio il suo primo gol in A contro l’Empoli; dopo aver totalizzato 22 presenze con gli scaligeri, viene quindi riscattato definitivamente dalla formazione veneta.

