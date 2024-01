Monopoli, poker di arrivi under: Gelmi, La Vardera, Vitale e Arioli

Il Monopoli rafforza la schiera degli under con quattro nuovi arrivi: il portiere Ludovico Gelmi, il terzino sinistro Salvatore La Vardera, la mezzala Mattia Vitale e l’attaccante Alessandro Arioli. Ludovico Gelmi è un portiere classe 2001, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta. Con i nerazzurri ha fatto tutta la trafila del settore giovanile vestendo anche le maglie della Nazionale azzurra Under 15, Under 16, Under 17, Under 18 e Under 20. In Serie C ha già giocato con Feralpisalò e Olbia, dove a dicembre 2022 si è rotto il legamento crociato. Quest’anno la prima parte di stagione all’Atalanta Under 23 e ora l’approdo a Monopoli, dove si giocherà il posto con Pietro Perina. Salvatore La Vardera sarà l’alternativa a Barlocco a sinistra. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, ha giocato con la Primavera del Cosenza, con l’Acireale in Serie D e con i calabresi nel campionato cadetto l’anno scorso. Arriva al posto di De Santis, che sarà messo in uscita. Mattia Vitale, invece, è una mezzala Under classe 2004. Grande stagione lo scorso anno a Catania, con 6 reti nel girone I di Serie D, mentre quest’anno ha trovato poco spazio con la maglia dell’Audace Cerignola, con cui ha raccolto solo 100 minuti. Arioli, classe 2003, arriva dal Cosenza come La Vardera. Un gol in avvio di stagione, poi tanta panchina da ottobre in poi. Sul fronte cessioni è sempre in piedi la trattativa con l’Avellino per Starita, mentre in entrata c’è da trovare la quadra con l’Arzignano per Grandolfo. Nel frattempo c’è la sfida salvezza contro il Monterosi all’orizzonte. Dubbio minutaggio per Taurino: le nuove regole della Lega hanno riformato i conteggi ogni sette giornate e il Monopoli dovrebbe giocare con cinque under per raggiungere la soglia. Vista l’importanza della gara, però, la società ci sta riflettendo su e non è escluso che si possa rinunciare ai giovani a beneficio di una squadra più esperta.

