Virtus Francavilla, De Marino si presenta: “Voglio dare il mio contributo”

L’avventura di Davide De Marino in forza alla Virtus Francavilla è ufficialmente cominciata. Il difensore classe 2000, in questa intervista esclusiva, si è raccontato ai nostri microfoni fra ambizioni, caratteristiche e retroscena: “Quando il direttore Fracchiolla mi ha esposto il progetto della società non ci ho pensato due volte ad accettare. A Francavilla vogliono valorizzare i giovani e sanno come si fa. Nell’ultimo anno e mezzo ho giocato poco, ora voglio trovare continuità. Sono stato cinque anni al Pro Vercelli prima di passare alla Juventus, dove mi sono infortunato. Sono poi andato in prestito al Pisa, ma ho giocato meno di quanto avrei voluto, così come a Pescara. Sono qui per giocare e per dare il mio contributo alla causa. Sono consapevole di essere approdato in una squadra già forte, che vanta un’identità chiara, ma voglio comunque dare una mano per raggiungere prima la salvezza e poi un posto ai playoff. Ho trovato un bell’ambiente, sono stato accolto molto bene. Ho visto un gruppo molto concentrato sul lavoro, ma allo stesso tempo gentile e disponibile con i nuovi arrivati. Sono un giocatore più difensivo che offensivo. Posso giocare come centrale, ma anche a sinistra come terzino o braccetto. Mi considero un calciatore tecnico e di gamba, ma voglio migliorare in fase offensiva. Essendo di Torino e tifoso della Juve, il mio idolo è sempre stato Chiellini, ma mi piace molto anche Theo Hernandez”. De Marino arriva in prestito dalla Juventus, dopo una breve parentesi che lo ha visto poco protagonista con addosso la maglia del Pescara. Cresciuto nel settore giovanile del Pro Vercelli, vanta già diverse presenze fra i professionisti, una delle quali in Serie B, oltre che due convocazioni in Serie A proprio con i bianconeri.

