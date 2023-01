Calcio: Preview Bari, tappa pugliese del Trofeo Lodigiani

Il 15 gennaio si giocherà il Preview Bari, tappa pugliese che coinvolgerà 16 realtà del territorio a contendersi la possibilità di partecipare alla terza edizione del Trofeo Lodigiani nel mese di aprile. A presentare l’evento ci pensa Domenico Lieggi, responsabile organizzativo di questo appuntamento che non ha nascosto il suo entusiasmo per questa competizione: “Siamo prontissimi, prima delle vacanze abbiamo preparato questo evento e lo attendiamo sperando in una bella giornata”.

Tra le società partecipanti ci saranno molte realtà importanti della regione Puglia, a partire dalla società ospitante, il Levante Azzurro: “Oltre il Levante Azzurro, società di casa, saranno presenti altre società importanti del territorio, tra cui due realtà professionistiche come la Virtus Francavilla e l’Audace Cerignola, le cui prime squadre militano in Serie C”.

Proseguendo, Lieggi ha illustrato com’è stato pianificata questa competizione: “La gestione dell’evento deriva dalla nostra partecipazione al Trofeo Lodigiani, è nata infatti una stima reciproca con gli organizzatori, che ha poi portato all’offerta di pianificare questo Preview per il quale non ho esitato ad accettare. La progettazione vera e propria non è stata difficile, E-22 è ormai una relatà conosciuta nel territorio ed ha reso più semplice progettare il tutto”. Infine, arriva l’augurio di buona fortuna e di una giornata di divertimento: “Faccio il mio in bocca al lupo a tutte le società, spero di vivere con loro una giornata di agonismo e sana competizione nella speranza che ci sia divertimento per tutti. Anche se solamente una squadra potrà vincere l’importante è che sia un evento positivo”.

