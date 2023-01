Monopoli: Fella assolve Manzari, ‘Cose che capitano’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Terza sconfitta nelle ultime cinque gare per il Monopoli, che nel corso del match con il Crotone ha mostrato evidenti segnali di nervosismo con un penalty a favore sfociato in una lite tra Manzari, Bizzotto e Fella. Proprio quest’ultimo, in conferenza stampa, ha cercato di lenire le polemiche: “Sono situazioni che possono capitare. È stato un brutto episodio perché è stato plateale, ma termina tutto sul campo. Con il punteggio di 2-0 a favore degli avversari non si è mai sereni e l’adrenalina ti innervosisce maggiormente. Non è un periodo facile, i risultati sono altalenanti ed è difficile per tutti rendere al meglio, ma cerchiamo di dare il meglio di noi. Darò tutto me stesso per questa maglia, cercando di segnare e fare bene”.

