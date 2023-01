Monopoli: Manzari ‘Ho chiesto scusa a tutti, gesto non da me’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Nel corso della conferenza stampa infrasettimanale, il calciatore del Monopoli Giacomo Manzari ha chiarito le circostanze relative al diverbio con Fella e Bizzotto durante la gara contro il Crotone, in occasione del calcio di rigore poi trasformato da Starita: “Colgo l’occasione per rassicurare tutto l’ambiente e i tifosi, ho già chiesto scusa ai miei compagni e subito dopo la partita ho risolto con staff e compagni. È stato un gesto non da me, ma non era egoista, avrei voluto semplicemente fare una dedica a un mio amico che ha subìto un infortunio abbastanza grave. Caratterialmente si può sempre migliorare, il mister mi ripete spesso che ho grandi margini di crescita e io cerco di ascoltarlo per progredire. Mi metto sempre a disposizione della squadra e do il massimo. Il mio campionato finora è stato abbastanza buono, ma si può fare meglio, sia a livello individuale che collettivo”.

