BARLETTA – Gladiator ormai alle spalle e caccia ai tre punti già in programma sul campo del Molfetta. La settimana del Barletta è partita con il boom di affluenza al Poli, con oltre mille tifosi biancorossi attesi domenica pomeriggio alle 14:30. Ai barlettani è stato destinato il consueto settore ospiti di Molfetta, all’interno del settore gradinata, più l’intera tribuna, per un ammontare complessivo di 1133 biglietti ormai in esaurimento.

Con questo entusiasmo, la squadra di Farina si proietta al prossimo weekend con Sante Russo nuovamente a disposizione, dopo aver scontato il turno di squalifica contro il Gladiator. Attesa per le condizioni di Andrea Petta, out dall’infortunio di Nardò e prossimo al rientro: il tecnico casertano deciderà soltanto in extremis se schierarlo a Molfetta o preservarlo in toto fino al big-match del 22 gennaio contro la Cavese. Davanti pochi dubbi, con Lattanzio e Di Piazza che hanno trovato la quadra dopo le ottime prestazioni tra dicembre e gennaio. Scaringella può essere l’arma a partita in corso.

I biancorossi sono passati dal -7 del 18 dicembre al -2 attuale, con la Cavese che affronterà l’Afragolese prima di arrivare al Puttilli. Farina, però, guarda una partita per volta e punta tutta l’attenzione dell’ambiente sul match del Poli.

