BAT – Tiene ancora banco l’incidente stradale sulla Trani-Andria, nel quale hanno perso la vita due ragazzi andriesi di 29 e 23 anni. La Polizia Stradale di Andria si sta occupando delle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, che ha coinvolto tre auto e altri sette giovani. La Procura della Repubblica di Trani, inoltre, ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale e lesioni personali. Dopo i rilievi effettuati sul tratto di strada del sinistro, le autorità sono in attesa degli esiti degli esami tossicologici effettuati sui conducenti delle vetture. La Polstrada è al lavoro anche per raccogliere le testimonianze dei feriti, ascoltati direttamente presso gli ospedali in cui sono ancora ricoverati. Tra gli oggetti recuperati all’interno di una delle auto, però, c’è anche una pistola scacciacani su cui si concentra l’attenzione della Procura. Il ritrovamento è avvenuto ad opera dei soccorritori nei momenti successivi all’incidente.

