Incidente su A14: Morto camionista 47enne di Andria

È deceduto il camionista 47enne originario di Andria, che era stato ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Pescara nella serata di martedì 10 gennaio dopo essere rimasto ferito in un incidente stradale accaduto lungo l’autostrada A14, nel tratto tra Ortona e Francavilla in direzione nord.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, si era ribaltato con il camion che stava guidando forse a causa dello scoppio di uno pneumatico. Soccorso dai sanitari del 118, era stato trasferito all’ospedale di Pescara in codice rosso. Nel pomeriggio di mercoledì 11 gennaio, le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate fino al decesso. La salma si trova nell’obitorio dell’ospedale di Pescara a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Condividi su...

Linkedin email