FRANCAVILLA FONTANA – Non bastavano il caro bollette e l’inflazione. Con la strada chiusa dallo scorso febbraio e, quindi, con l’accumularsi dei disagi per automobilisti, cittadini e soprattutto commercianti, la possibile realizzazione di un’area interamente pedonale sembra essere diventato l’ultimo dei problemi per chi, sui via Roma, ci vive, ci lavora. C’è evidentemente un po’ di nervosismo intorno a quel cantiere che pare infinito. E non riguarda solo i commercianti. Nel frattempo, l’amministrazione Comunale, sulla chiusura di via Roma al traffico veicolare non ha ancora deciso. Il sindaco Antonello Denuzzo spiega la sua idea. I dettagli, nel videoservizio.