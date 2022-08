BARI – Ferragosto con la pioggia? È l’incognita che attanaglia coloro i quali sono partiti per le vacanze proprio in questa settimana che anticipa il lungo weekend del 15 agosto. E così minacciosi nuvoloni fanno capolino all’orizzonte di questa estate della ripartenza proprio come annuncia la protezione civile che nelle scorse ore ha lanciato l’allerta meteo. In particolare, il fine settimana prevede l’allerta gialla. Nello specifico, sono in arrivo precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. A Bari sono previsti temporali. Il tempo, nonostante temperature che arriveranno a sfiorare i 30 gradi, non migliorerà sabato e domenica. Un piccolo momento di tregua è previsto per la giornata di Ferragosto, giornata in cui, almeno nel Barese, tornerà il sole. Ma solo per un giorno, perché per martedì il tempo tornerà ad essere instabile.