Vertenza Brindisi, l’amministrazione comunale sarà ricevuta dal Governo

Il confronto col Governo Nazionale ci sarà, cosi come richiesto dall’amministrazione comunale. I casi più spinosi e delicati di Brindisi approdano a Roma dove, a breve, potrebbe aprirsi una ‘vertenza brindisi’ per affrontare i possibili problemi sul piano occupazionale dovuti al processo di decarbonizzazione e la crisi del comparto chimico innescata dai licenziamenti annunciati da Lyondell Basell. Tra poche ore il Sindaco Giuseppe Marchionna e il vicesindaco Massimiliano Oggiano saranno nella capitale per aprire ufficialmente il tavolo. Non è la prima volta che il Governo mostra attenzione per il territorio brindisi grazie anche all’interessamento del deputato Mauro D’Attis.

