Brindisi: protestano lavoratori Sir, aziende indotto spaventate da decarbonizzazione

Il sindacato Cobas di Brindisi ha proclamato lo sciopero dei lavoratori della Sir, ditta che effettua il servizio di movimentazione merci presso la centrale Enel di Cerano e sulle banchine del molo Enel, a Costa Morena Est. I lavoratori hanno incrociato le braccia dalle ore 9 alle 12 di mercoledì 18 ottobre. Sit.in in piazza Santa Teresa e incontro in Prefettura per esprimere le legittime preoccupazioni in vista del processo di decarbonizzazione.

