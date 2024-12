Verso un nuovo decreto sul divieto di pubblicazione atti d’indagine

Il Governo sta lavorando a un nuovo decreto legislativo che potrebbe ampliare il divieto di pubblicazione degli atti di indagine. Il provvedimento, atteso in Consiglio dei Ministri il 9 dicembre, mira a estendere quanto già previsto dal decreto di settembre, che vieta la divulgazione dei contenuti degli atti di custodia cautelare così come riportati nei documenti ufficiali. Le ipotesi in discussione riguardano l’ampliamento del divieto a tutti gli atti d’indagine, incluse misure cautelari personali, detenzioni, interdittive e sequestri, oppure solo a specifici documenti. La definizione del perimetro di applicazione è ancora in fase di valutazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author