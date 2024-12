It-Wallet: al via la digitalizzazione dei documenti su app IO

Da oggi, mercoledì 4 dicembre, tutti i cittadini possono accedere alla prima fase di It-Wallet e ottenere la versione digitale dei propri documenti direttamente sull’app IO. Grazie alla nuova funzionalità “Documenti su IO”, è possibile aggiungere nella sezione “Portafoglio” la patente di guida, la tessera sanitaria – tessera europea di assicurazione malattia e la carta europea della disabilità in formato digitale. Questi documenti potranno essere utilizzati in specifici contesti d’uso dal vivo. Ad esempio, la patente digitale sarà valida in Italia per dimostrare l’abilitazione alla guida durante i controlli.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author