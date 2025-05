Potenza: crisi idrica, Consiglio approva risoluzione e Pdl sui disturbi alimentari

Una giornata di intenso lavoro legislativo da parte dei componenti del parlamentino lucano riuniti nella dal Dinardo del palazzo della giunta regionale.

L’assise come primo atto ha approvato i bilanci di previsione per i trienni 2025/27 del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano, del Parco del Vulture e del Parco naturale di Gallipoli Cognato, con una dotazione finanziaria massima ciascuno di 450.000 euro per ogni esercizio.

Il Consiglio ha altresì approvato anche il bilancio di previsione 2025-2027 dell’Agenzia di promozione territoriale (APT), nell’importo massimo di 2.600.000 euro, per ciascuno degli esercizi finanziari. Approvato a maggioranza dei presenti, con 15 voti favorevoli su 15, una proposta di legge sui disturbi alimentari.

L’assise ha poi deliberato all’unanimità una risoluzione sulla crisi idrica e sulla gestione strategica della risorsa acqua con la quale si impegna la Giunta regionale a istituire “una Cabina di Regia per la Gestione della Risorsa garantendo certezza sui flussi, riequilibrio del tariffario, compensazione per i territori, ed ancora, attivare un Piano di Interconnessione degli Schemi Idrici, predisporre il Censimento Regionale delle Sorgenti, Pozzi e Acquiferi, richiedere un Piano di Verifica e Riduzione delle Perdite, a riferire sullo stato della diga del Rendina e sul completamento dello schema Basento-Bradano; a valutare l’estensione dello stato di emergenza idrica a tutta la Basilicata, e non solo al Bacino Basento-Camastra.

