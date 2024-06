Vela, Edison Next 2024: chiusura nel segno del vento a Brindisi

Il campionato italiano di Vela d’Altura Edison Next 2024 si è concluso a Brindisi, ancora una volta all’insegna del vento. L’ultima giornata ha visto un vento costante da nord di circa 12 nodi, leggermente più debole rispetto ai giorni precedenti, con raffiche e onde caratteristiche di questo campo di regata.

Il campionato, organizzato dal Circolo della Vela Brindisi e dal Comitato di Regata, ha rispettato pienamente il programma previsto, con otto prove completate in quattro giorni, grazie alle condizioni meteo favorevoli e all’ottima organizzazione.

Non è stato solo un evento ricco di regate, ma anche un campionato impegnativo, dove gli equipaggi hanno lottato duramente per i titoli italiani. Non sono mancate le discussioni sui dati meteo utilizzati per i calcoli delle classifiche con i tempi compensati, con un confronto costruttivo tra il Comitato di Regata, il Comitato Tecnico e i team in gara.

Le Classifiche Finali e i Premi Speciali

Alla premiazione hanno partecipato il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, il presidente del CV Brindisi, Nino Caso, e il presidente FIV, Francesco Ettorre. Ettorre ha ringraziato gli organizzatori e i partecipanti, intervenendo sulle discussioni tecniche emerse: “Non ci nascondiamo dietro un dito, sono dispiaciuto per alcune situazioni durante la regata, ne faremo tesoro perché vogliamo sempre vedere i concorrenti felici. Richiameremo l’attenzione su ciò che si potrà fare per migliorare sempre, che è il nostro obiettivo.”

I nuovi campioni italiani di vela d’altura 2024 sono:

Gruppo 1 – Classi 0, A, B Regata:

1. Blue Sky, Swan 42 di Claudio Terrieri (YC Hannibal)

Gruppo 1 – Classi 0, A, B Crociera/Regata:

1. Reve de Vie, Grand Soleil 43 di Ermanno Galeati e Angelo Davide (Circolo Nautico Sanbenedettese)

Gruppo 2 – Classe C Regata:

1. Sarchiapone Fuoriserie, Italia Yachts 9.98 di Gianluigi Dubbini (Yacht Club Sanremo)

Gruppo 2 – Classe C Crociera/Regata:

1. Unpopergioco, Italia Yachts 9.98 di Nicola Vescia (LNI Trani)

Premi Speciali UVAI

Trofeo dei Tre Mari – Gruppo 2:

1. Sarchiapone Fuoriserie, Italia Yachts 9.98 di Gianluigi Dubbini (Yacht Club Sanremo)

Trofeo dei Tre Mari – Gruppo 1:

1. Blue Sky, Swan 42 di Claudio Terrieri (YC Hannibal)

Trofeo Armatore-Timoniere Gruppo 2:

1. Take Five Jr, Italia Yachts 9.98 di Roberto Di Stefano (Yacht Club Porto San Rocco)

Trofeo Armatore-Timoniere Gruppo 1:

1. Blue Sky, Swan 42 di Claudio Terrieri (YC Hannibal)

I Podi del Campionato

Gruppo 1 Classi 0, A, B, Regata:

1. Blue Sky, Swan 42 di Claudio Terrieri (YC Hannibal)

2. Sugar 3, Italia Yachts 11.98 di Ott Kikkas (Estonia)

3. Sideracordis, X41 di Pier Vettor Grimani (CV Venezia)

Gruppo 1 Classi 0, A, B, Crociera/Regata:

1. Reve de Vie, Grand Soleil 43 di Ermanno Galeati e Angelo Davide (Circolo Nautico Sanbenedettese)

2. To Be, Italia Yachts 11.98 di Stefano Rusconi (YC Italiano)

3. Verve Camer, Comet 50 di Luigi Ancora (CV Gallipoli)

Gruppo 2 Classe C Regata:

1. Sarchiapone Fuoriserie, Italia Yachts 9.98 di Gianluigi Dubbini (Yacht Club Sanremo)

2. Hebe V, M37 di Zdenek Jakubek (Repubblica Ceca)

3. Squalo Bianco, First 35 di Concetto Costa (NIC Catania)

Gruppo 3 Classe C Crociera/Regata:

1. Unpopergioco, Italia Yachts 9.98 di Nicola Vescia (LNI Trani)

2. Take Five Jr, Italia Yachts 9.98 di Roberto Di Stefano (Yacht Club Porto San Rocco)

3. South Kensington, First 35 di Massimo Licata d’Andrea (CC Roggero di Lauria)

Edison Next, partner della FIV, condivide valori di determinazione, resilienza, velocità, innovazione, spirito di squadra e sostenibilità, accompagnando clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione.

One Ocean Foundation, come Sustainability Partner della FIV, ha contribuito con attività di informazione e divulgazione sulle buone pratiche per la tutela del mare, promuovendo l’identificazione di un Responsabile Ecologico di Bordo tra i concorrenti.

