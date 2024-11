Vela, al via la 5a Coppa d’Autunno Città di Bari – Radicci Sailing Cup

Dopo il Trofeo Carofiglio dello scorso 20 ottobre, scocca l’ora della 5ª Coppa d’Autunno Città di Bari – Radicci Sailing Cup. A Bari, il prossimo 10 novembre, gli amanti della vela potranno confrontarsi nella due giorni organizzata dal Circolo della Vela Bari, con la collaborazione di LNI Bari, LNI Bari, CN Il Maestrale e CN Bari. Due al massimo le prove che gli equipaggi potranno portare a termine sul campo di regata con percorso a bastone che sarà allestito come di consueto sullo specchio d’acqua antistante il lungomare Sud di Bari.

La regata è aperta a tutte le imbarcazioni a vela di altura monoscafo con lunghezza minima di 5,5 mt e certificato di stazza ORC valido per l’anno in corso, che saranno iscritte nelle classi Altura o Minialtura e potranno essere raggruppate nelle categorie “Regata”, “Crociera/Regata” e “Gran Crociera”, secondo la vigente normativa FIV di vela d’Altura.

Il giorno successivo all’ultima prova, prevista per il prossimo 24 novembre, si terrà la premiazione nella sede al Margherita del Circolo della Vela Bari. L’imbarcazione prima classificata in tempo compensato di ogni classe e raggruppamento riceverà il Trofeo “Bottiglieri”; verranno premiate anche le imbarcazioni giunte al secondo e al terzo posto, così come il timoniere primo classificato della classe monotipo, con almeno cinque imbarcazioni iscritte.

I risultati delle due giornate del “Trofeo Bottiglieri” concorreranno, insieme a quella del “Trofeo A. Carofiglio”, alla formazione della classifica della “5ª Coppa d’Autunno Città di Bari – Radicci Sailing Cup”.

Iscrizioni aperte fino alle 13.00 di sabato 9 novembre 2024. Bando e modalità di iscrizione su: https://tinyurl.com/3te9rn6y).

Le Istruzioni di regata sono a disposizione dei concorrenti nell’area della manifestazione sul il sito https://www.racingrulesofsailing.org, sul sito del CV Bari www.circolodellavelabari.it e su quello del Comitato dei Circoli baresi https://www.campionatoinvernalebari.it.

