Futsal C1/M: Azzurri Conversano all’esame Real Molfetta

Dopo il successo nel derby contro il Volare Polignano, gli Azzurri Conversano si apprestano ad affrontare la difficile trasferta contro il Real Molfetta. La recente vittoria ha generato grande entusiasmo nella compagine del patron Mino De Girolamo, la quale ha potuto consolidare il secondo posto in classifica. Uno stato d’animo che non deve distogliere l’attenzione dalla sfida contro la squadra guidata da Nico Cirillo, la quale occupa la quarta posizione e potrà contare sull’apporto di calcettisti del calibro di Reyno, Stasi, Giancola, Ortiz, De Liso e Murolo. Il team oro-nero vanta un importante bottino nei match lontani dalle mura amiche, mentre davanti ai propri tifosi ha faticato ad imporsi, soprattutto contro Polignano e Andria.

Tuttavia, il tecnico degli azzurri, Gianpiero Giliberti, sa che servirà una grande prestazione per espugnare il PalaPinto, anche alla luce di una serie di situazioni fisiche da valutare. Oltre alla squalifica di Fabrizio Sciannamblo, i dubbi riguardano le convocazioni di Andrea Gentile, Antonio Cannone e Karim Amrani. Sullo sfondo sono pronti gli Under 19, con i vari Sannino, Chiarappa e Gjuzi protagonisti nel torneo nazionale di categoria che attualmente vede i giovani conversanesi occupare la seconda piazza con nove punti conquistati nelle prime quattro giornate. Il match sarà diretto da Paolo Giovanni Laghetti e Ernesto Daniele Casulla della sezione di Taranto, mentre al cronometro vi sarà Gabriele Talucci. Fischio d’inizio previsto per le ore 16.

