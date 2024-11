Futsal A2/Elite: New Taranto a caccia del primo successo stagionale

La New Taranto è pronta a riabbracciare il PalaMazzola: alle 15.00 di sabato 9 novembre, la squadra guidata da Dino Guarino sfiderà la Tip Power Futsal Ternana nella quinta giornata d’andata del Girone B della Serie A2 Élite.

Dopo l’1-1 con l’Itria, gli ionici puntano alla prima vittoria stagionale, forti del supporto dei propri tifosi. La formazione tarantina, attualmente decima con 2 punti, cercherà di sfruttare l’energia del pubblico per conquistare il successo.

Anche la Ternana, in cerca di riscatto dopo la sconfitta con il Pescara, è a quota 2 punti in classifica. Le due squadre si affrontano in una gara che può rappresentare un punto di svolta per entrambe. Sarà la prima di tre partite cruciali per la New Taranto, che affronterà anche la Roma e la Tombesi nel giro di una settimana.

Leandro Chimanguinho, uno dei nuovi acquisti, ha dichiarato: “Sono felice di far parte di questo gruppo e di lavorare insieme per i nostri obiettivi. Il campionato è duro, ma siamo pronti a dare il massimo domani. Vogliamo vincere e convincere.” L’appello del brasiliano è rivolto ai tifosi: “Venite a sostenerci, la vostra spinta sarà fondamentale per conquistare la prima vittoria casalinga.”

Il match sarà diretto dai signori Salvatore Pagano di Catania e Alessandro Soligo di Castelfranco Veneto, con Agostino Fiorentino di Barletta come cronometrista. Ingresso gratuito per tutti i tifosi.

