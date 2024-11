Futsal A/F, Bitonto: sarà un sabato decisivo per la lotta al titolo

Sarà un sabato sera da rincorsa al primo posto, quello delle leonesse del Bitonto C5 Femminile, che faranno tappa in Veneto, per tentare di portare via dei punti pesanti in casa dell’Audace Verona.

Nonostante le veronesi abbiano solamente due punti in classifica, infatti, di cui l’ultimo conquistato una settimana fa in Puglia contro il Molfetta, le rossonere sono ormai una squadra levigata della categoria e sempre difficile da affrontare, in cui non ci sarà Puttow squalificata, ma saranno sui blocchi come sempre sia la veterana Arianna Pomposelli, che le baby promesse dell’Under 19 come De Cao e Zandonà.

Servirà dunque il Bitonto formato Foligno per non cadere nella trappola veronese e tornare in patria con tre punti pesanti che vorrebbero dire aggancio momentaneo alla vetta occupata dal Tiki Taka Francavilla.

Un Bitonto, che riabbraccerà Jozi fra i pali (sostituita dalla sedicenne Coda domenica scorsa) e Mansueto, che ha recuperato da un fastidio muscolare alla coscia.

In virtù delle diciotto reti segnate finora (secondo miglior attacco con una partita in meno), bisognerà valere ancora una volta il proprio devastante potenziale d’attacco.

Marzuoli è sempre con la guardia alta: sarà una trasferta insidiosa come lo è sempre stata a Verona. E’ stato importante tornare a vincere così come è importante che finalmente si giochi con continuità. Andiamo a Verona con fiducia ma anche con grande rispetto e attenzione per un avversario la cui classifica non è veritiera. Basta rivedersi le partite giocate finora, senza fermarsi agli HL per rendersi conto di che avversario andiamo ad affrontare. E’ un campionato che può riservare problemi in ogni partita. Toccherà a noi stare con gli occhi aperti e tenere sempre la guardia alta.

Tampa abituata non tirare mail il freno lancia l’alert per partite come quella di Sabato: sono le partite in cui abbiamo tutto da perdere, con un viaggio lungo che ti può distrarre. Dobbiamo entrare in campo già dal riscaldamento al massimo della concentrazione e giocare al massimo delle nostre possibilità. E’ un mese di novembre con molte partite importanti, che richiederanno tutte grande attenzione e concentrazione.

Ad arbitrare la partita saranno Rosario Angelo Faiella primo arbitro e Antonio Nappo secondo. Al cronometro Giacomo Voltarel.

Appuntamento a sabato era al Palalupatotina in prima serata con calcio d’inizio alle 20:45. Diretta Streaming sul canale youtube della Divisione Calcio a 5.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author