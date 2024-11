Pallamano A2/F, Conversano aspetta l’Halikada Gattopardo

Con la Serie A Gold in pausa e la nazionale maschile di Riccardo Trillini impegnata nel doppio impegno di qualificazione europea, occhi puntati in casa Conversano sulla squadra femminile che si appresta ad esordire in casa nel girone C di Serie A2 femminile.

Dopo la sconfitta maturata a Chiaravalle sette giorni fa le ragazze sono tornate a lavorare duramente per preparare l’incontro casalingo contro il Mugello già vittorioso nella gara d’esordio contro l’Halikada Gattopardo e altra squadra con forti ambizioni play-off.

“Finalmente torniamo a giocare tra le mura amiche – commenta capitan Mastrosciannni – non vediamo l’ora di presentare il nuovo assetto al nostro pubblico. Dopo la sconfitta contro Chiaravalle e un pizzico di delusione, siamo tornate a lavoro più concentrate di prima”.

Per le ragazze conversanesi subito ghiotta occasione per rifarsi dopo la prestazione negativa in terra marchigiana condita da molti errori di inesperienza che certamente faranno crescere un gruppo giovanissimo con molte esordienti in A2.

“Sappiamo quello che vogliamo dimostrare e cosa vogliamo raggiungere in questa stagione – conclude il capitano biancoverde – quindi siamo certe che nella gara di sabato prossimo daremo il massimo per portare a casa i due punti. Il Mugello è una squadra completa e davvero ostica, ma siamo pronte a dire la nostra e a combattere!”.

Appuntamento a domani, sabato 9 novembre, alle ore 18.00 presso il Pala San Giacomo di Conversano. Diretta streaming del match sulla pagina Facebook della Pallamano Conversano.

