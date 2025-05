Vela, CV Bari: conquistato il Campionato Italiano Open Platu 25

“EUZ 2” di Francesco Lanera si aggiudica con una prova d’anticipo il Campionato Italiano Open Platu 25. Nelle acque di Senigallia, l’equipaggio portacolori del CV Bari si è aggiudicato il quattordicesimo titolo tricolore, confermando ancora una volta la propria supremazia nella classe.

Un risultato conquistato grazie ad un team d’eccellenza composto da Paolo Cian al timone, Paolo Montefusco alla tattica, Paolo Bucciarelli alle scotte, Francesco Lanera alle drizze e Roberto Santomanco a prua. Un mix perfetto di esperienza, affiatamento e strategia che ha permesso all’imbarcazione di imporsi sulle acque dell’Adriatico contro una flotta altamente competitiva.

Alla regata hanno preso parte anche tre equipaggi greci e uno francese, rendendo il campionato un evento di respiro internazionale e alzando ulteriormente il livello tecnico della competizione. Il prossimo appuntamento clou per la classe Platu sarà il Campionato Mondiale, in programma a fine settembre ad Ancona, occasione in cui EUZ 2 difenderà i colori del CV Bari e italiani in una sfida dal sapore globale.

