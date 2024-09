Valtur Brindisi, ultima fatica prima del campionato

La data cerchiata in rosso per la Valtur Brindisi è quella di domenica 29 settembre, giorno dell’esordio nel campionato di A2 contro Avellino. Tutte le tappe di avvicinamento sono servite a riaccendere l’entusiasmo in città.

A partire dalla presentazione della squadra – andata in scena nella cornice di Piazzale Lenio Flacco – che ha fatto da preludio a uno dei momenti più attesi del precampionato, ovvero il Memorial Pentassuglia. La Valtur Brindisi anche nella tredicesima edizione ha dominato la scena, mandando al tappeto la Real Sebastiani Rieti con un netto 81-62.

Tra venerdì e sabato, intanto, Laquintana e compagni saranno impegnati a Romans d’Isonzo, in provincia di Gorizia, per il “Trofeo Ferroluce”. Brindisi affronterà in semifinale la Carpegna Pesaro. La vincente affronterà, poi, la squadra che avrà la meglio tra Cividale e Verona. Un buon test, dunque, per mettere benzina nelle gambe e arrivare nel migliore dei modi all’esordio in A2.

La società del presidente Nando Marino, in ogni caso, non ha lasciato nulla di intentato dopo l’infortunio al menisco di Kevin Ndzie. A rimpinguare l’organico di coach Bucchi, Edoardo Del Cadia, centro che ha svolto tutta la preparazione estiva con Varese, squadra di Serie A.

