Valtur Brindisi: Pesaro al tappeto, ora Verona in finale al trofeo ‘Ferroluce’

Vittoria all’ultimo respiro per la Valtur Brindisi nella semifinale del trofeo Ferroluce, ultimo appuntamento del precampionato. Sul parquet di Romans d’Isonzo, in Friuli, i biancazzurri di coach Piero Bucchi mandano al tappeto la Carpegna Pesaro per 85-82 al termine di una gara sempre in controllo sin dai primi possessi. Quarta vittoria di fila, dunque, per Brindisi che si prepara nel migliore dei modi all’esordio nel campionato di A2 contro Avellino in programma al “Palapentassuglia” domenica 29 settembre.

Nella serata friulana, in ogni caso, bene Ogden, top scorer della gara a referto con 22 punti. Fondamentale anche l’apporto di Calzavara e Laquintana, oltre ad Arletti, Vildera e Radonjic. Proprio una tripla del montenegrino ha ricacciato indietro Pesaro sul finale quando il gap tra le due squadre si è assottigliato. Le buone impressioni emerse nelle precedenti amichevoli sono state confermate, con un gruppo che sta gradualmente trovando condizione e identità.

Per la Valtur Brindisi, sabato 21 settembre, sarà tempo di finale. Ad attendere la squadra di coach Bucchi ci sarà Verona, che ha battuto Cividale 95-87 dopo due tempi supplementari. Le due squadre hanno incrociato i loro destini già ad Udine nel Memorial Pajetta di due settimane fa.

