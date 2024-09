Eccellenza: Barletta all’ostacolo Corato, Novoli contro Polimnia

Si chiude con la quinta giornata una settimana gonfia di emozioni per le squadre di Eccellenza pugliese. Dopo aver superato il Bisceglie in Coppa Italia, match di ritorno deciso dalla rete di Lattanzio, il Barletta sarà di scena al “Coppi” di Ruvo contro il Corato. Gara da non sottovalutare per i biancorossi, con gli uomini di mister Doudou reduci dalla sconfitta al cospetto del Galatina, ma capaci di azzerare quasi del tutto la penalizzazione di 5 punti nelle prime uscite.

Incrocio pericoloso, invece, per la diretta inseguitrice del Barletta, con il Novoli che ospiterà la Polimnia, mentre ostacolo Canosa al “San Sabino” per il Brilla Campi. La quinta giornata, intanto, proseguirà con Gallipoli-Nuova Spinazzola. L’1-1 nell’ultimo turno contro il Bitonto non ha scalfito le ambizioni di alta classifica dei salentini di mister Branà, che come il Barletta, puntano alla vittoria del campionato.

Sfida cruciale per il Molfetta al “Poli”, sempre alla ricerca della prima vittoria stagionale. La partita contro il Ginosa può essere l’occasione giusta per cancellare lo zero nella casella delle vittorie. Incontro agevole, almeno sulla carta, anche per il Bisceglie nella trasferta di Massafra. A chiudere il quadro Racale-Galatina, Arboris Belli-Foggia Incedit, Manduria-Bitonto, Unione Calcio Bisceglie-Acquaviva.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author