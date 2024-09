Serie D, Fidelis Andria verso Matera: Bonnín recuperato, Kragl scalpita

Lasciarsi alle spalle una settimana difficile e ripartire: questa è la missione imprescindibile per la Fidelis Andria, che domenica sarà di scena al “XXI Settembre-Franco Salerno” contro il Matera per la terza giornata del girone H di Serie D. Biancazzurri alla ricerca del primo acuto stagionale dopo i pareggi contro Fasano e Brindisi, con mister Danucci chiamato a prendere le giuste contromisure per invertire la rotta.

Nonostante una serie di investimenti importanti, non c’è ancora la giusta alchimia a legare i giocatori in campo e al di là di qualche fiammata, la Fidelis Andria ha mostrato ancora qualche limite nella metà campo offensiva. Appena un gol in 180 minuti per la squadra di mister Danucci, con il solo Jallow a segno all’esordio contro il Fasano.

In ottica formazione, intanto, Danucci dovrà fare a meno ancora di Derosa, alle prese con l’ultimo turno di squalifica. Recuperato, invece, Bonnìn che sembra aver smaltito i problemi fisici delle ultime settimane. Difficile comunque un suo impiego dal primo minuto, con Ferrara in vantaggio sull’ex Brindisi. In avanti salgono le quotazioni di Oliver Kragl, pronto a prendere posto sulla mattonella di Liurni, appannato nelle prime uscite. Per strappare i tre punti contro il Matera, in ogni caso, servirà l’apporto di tutti.

