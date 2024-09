Picerno, Tomei: “Col Crotone capiremo a che punto siamo”

Tra le squadre ancora imbattute nel Girone C di Serie C figura il Picerno. I lucani sono ormai una realtà consolidata nella categoria, come dimostra il recente pareggio contro il Catania. Nel prossimo match, in programma domani alle 20:45 al ‘Donato Curcio’, la squadra di Tomei affronterà il Crotone dell’ex Longo, autore di un avvio di stagione altalenante: “A Catania abbiamo compiuto un piccolo passo in avanti, disputando una buona gara. Ogni domenica sarà un test e domani affronteremo una squadra molto attrezzata, con una rosa importante. Col Crotone sarà un’ulteriore prova per capire a che punto siamo”.

Crotone: “Domani entrambe le squadre proveranno a dare il meglio e mi auguro che sia una partita divertente e con un buon gioco. Inoltre, mi auguro che la mia squadra faccia registrare ulteriori progressi. Sarà una partita come le altre ma ogni gara è una storia a sé”.

Pochi gol subìti: “Curiamo entrambe le fasi ma il nostro equilibrio è merito del sacrificio di tutti i giocatori, in particolar modo degli attaccanti. Sono fortunato ad allenare un gruppo come questo, in cui i ragazzi sanno lavorare e divertirsi. Stanno bene insieme e sono molto motivati”.

Petito: “Petito è un giocatore con grandi potenzialità. Sta crescendo ma deve lavorare ancora tanto. Gli stiamo dando la possibilità di giocare e mettersi in mostra ma in questo gruppo tutti meritano di scendere in campo e lo faranno”.

Volpicelli e Bernardotto: “Emilio (Volpicelli, ndr) sta ritrovando la forma, ha accusato qualche problemino perché reduce da un periodo di inattività. Ha bisogno di atletizzarsi ma è a disposizione per domenica e sto valutando sia lui che Bernardotto”.

