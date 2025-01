US Lecce, ufficiali i difensori Veiga e Tiago Gabriel

Lecce – Il mercato è entrato nel vivo e se ormai può dirsi come fatta la cesisone di Dorgu al Manchester United per 30 milioni di base più 7,5 di bonus, arrivano due ufficialità in entrata.

L’U.S. Lecce comunica infatti di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Danilo Veiga dal C.F. Estrela da Amadora. L’esterno difensivo portoghese classe 2002 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per i successivi due anni e vestirà la maglia numero 17.

Contestualmente si comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tiago Gabriel Coelho Oliveira dal C.F. Estrela da Amadora. Il difensore centrale portoghese classe 2004 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per i successivi due anni e vestirà la maglia numero 44.

